لبنان

لليوم الثاني.. زحمة سير أمام مركز المعاينة الميكانيكية في طرابلس (صورة)

Lebanon 24
23-03-2021 | 09:20
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يشهد مركز المعاينة الميكانيكية في طرابلس لليوم الثاني على التوالي زحمة سير غير مسبوقة حيث تصطف السيارات بالطوابير على طول اوتوستراد طرابلس - الضنية لانتظار الدور.

وقد توجه المواطنون للكشف على سياراتهم ودفع مستحقات الميكانيك بعد اعادة العمل بالمركز، حيث تصطف السيارات في فترات الليل والفجر للحصول على موعد خلال النهار الذي يليه.
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