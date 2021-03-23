لليوم الثاني.. زحمة سير أمام مركز المعاينة الميكانيكية في طرابلس (صورة)

يشهد مركز المعاينة الميكانيكية في طرابلس لليوم الثاني على التوالي زحمة سير غير مسبوقة حيث تصطف السيارات بالطوابير على طول اوتوستراد طرابلس - الضنية لانتظار الدور.



وقد توجه المواطنون للكشف على سياراتهم ودفع مستحقات الميكانيك بعد اعادة العمل بالمركز، حيث تصطف السيارات في فترات الليل والفجر للحصول على موعد خلال النهار الذي يليه.