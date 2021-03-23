لبنان

الحريري ينسّق مع هذه المرجعية بهذه الطريقة

Lebanon 24
23-03-2021 | 09:30
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لم يكن حضور الوزير السابق غطاس خوري الى بكركي امس موفدا من الرئيس سعد الحريري، مدرجا على جدول  لقاءات البطريرك الماروني بشارة الراعي. وكان واضحا ان حضوره على عجل قبل موعد الغداء في بكركي الثانية عشرة ظهرا هو لامر طارئ.

 

وعُلم ان الحريري اوفد خوري لزيارة الراعي لوضعه في اجواء الموقف الذي سيتخذه خلال اجتماعه مع الرئيس عون، والتنسيق  معه في مجمل الخطوات.

 

وقد انضم خوري فور حضوره الى بكركي الى "غداء البطريركية اليومي" ثم استكمل البحث مع الراعي بعد الغداء.

 

وقد اعرب الراعي خلال لقائه الشخصيات التي زارته عن قلقه الكبير من الاوضاع ولا سيما المعيشية منها داعيا المسؤولين الى "يقظة ضمير".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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