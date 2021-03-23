لبنان

سرقة منزل في عرمتى.. بنادق صيد ومحتويات أخرى بـ10 ملايين ليرة

Lebanon 24
23-03-2021 | 09:44
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ادعت لدى مخفر الريحان في قضاء جزين، "ل.د" من بلدة عرمتى، أن مجهولين سرقوا بنادق صيد ومحتويات أخرى من منزلها، وقدرت المسروقات بما يقارب 10 ملايين ليرة. وفتح تحقيق لمعرفة الفاعلين.
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