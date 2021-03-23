لبنان

الجامعة العربية: مستعدوّن للتدخل لحلّ الأزمة في لبنان

Lebanon 24
23-03-2021 | 10:02
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أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أنّها مستعدة للتدخل لحلّ أزمة تشكيل الحكومة بدون تعطيل ووفق المبادرة الفرنسية.
 
 ودعت الجامعة العربية جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى "إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تفاقم من معاناة الشعب اللبناني".
 
وقال الأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، في تصريحات إنّ الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، "يستشعر قلقاً كبيراً جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان".

وأضاف: "أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولاً إلى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته بدون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية، التي أيدها مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير يوم 3 آذار الجاري... حكومة تستطيع أن تعمل بمهارة الاختصاصيين على إنقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني".
 
 
المصدر: سبوتنيك
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