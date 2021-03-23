لبنان

الدفعة الأولى من استرازينيكا تصل غداً.. و50 الف جرعة من "سبوتنيك" الجمعة

Lebanon 24
23-03-2021 | 10:07
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أوضح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري ان بطء الحراك في عملية التلقيح له علاقة بقلة اللقاحات وهذا الامر مرتبط بالطلب العالمي عليها، إضافة الى الاشكال الذي حصل حول استرازينيكا.

وأعلن البزري، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن الدفعة الأولى من استرازينيكا تصل غداً، ما سيمكّننا من تسريع عملية التلقيح، مشيرا الى أن هناك دخولا واحداً للقطاع الخاص في عملية التلقيح عبر كمية محدودة من اللقاح الروسي، كاشفاً عن أن لبنان موعود بـ 9 ملايين جرعة في القطاع العام والمشكلة ليست في عدد اللقاحات بل في وصولها.

وأعلن البزري وصول 50 الف جرعة من لقاح سبوتنيك الجمعة، ستوضع بتصرف وزارة الصحة لتُستخدم في القطاع الخاص.

واعتبر البزري أن ترك الخيار للمواطن في اختيار اللقاح الذي يريد، يربك أي عملية تمنيع عامة، لذا الخيار يجب ان يكون من جانب الدولة او اللجنة العلمية، مؤكداً أن المعلومات الواردة عن استرازينيكا أكدت فعاليته ولا لزوم للقلق.
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