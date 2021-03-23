زحمة سير على طريق عام الضنية - طرابلس بسبب المعاينة الميكانيكية (صور)

يشهد طريق عام الضنية - طرابلس زحمة سير عند نقطة العيرونية والفوار بسبب الإقبال الكثيف على مركز المعاينة الميكانيكية "النافعة"، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.