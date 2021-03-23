لبنان

"التعايش المستحيل" يستحضر "الابراء المستحيل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-03-2021 | 11:15
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قال مواكب  للمساعي الحكومية "ان بين عون والحريري اكثر من ازمة حكومية بل ازمة ثقة ، فلا عون ولا باسيل راغبان بعودة الحريري ، ولا الاخير يريد اصلا العمل والتعاون معهما. كلّ منهما لم يعد يكتفي بالتشبّث بوجهة نظره، بل باتت الثقة بينهما معدومة تماماً، ما يعني ان وجودهما في سلطة إجرائية واحدة بات من المستحيلات. لا رئيس الجمهورية مستعد للتخلّي عن دوره كشريك فعلي في الوصول إلى تأليف الحكومة، ولا الرئيس المكلف في وارد الاعتذار عن عدم التأليف".

 

صحافي بارز اختصر المشهد بالقول "ما حصل في أقل من نصف ساعة في قصر بعبدا، أمس، انتهى إلى أسوأ مما كان متوقعاً. لم يتوهم أحد أنهما سيتّفقان، إلا أنّ أيّاً لم يحسب أيضاً أنهما سيتخاطبان بمثل ذلك الانفعال".

 

وختم احد المطلعين على الوضع قائلا "التعايش  المستحيل بين الاثنين سيستتبع باستحضار كتاب  "الابراء المستحيل" مجددا لنشهد على حفلة "زجليات سياسية" على وزن "شي حلو شي مرتّب"، فاستعدوا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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