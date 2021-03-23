زورق حربي معاد خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 22/ 3/ 2021 الساعة 1,03 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 259 مترا ولمدة /4/ دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".