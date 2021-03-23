قيادة الجيش نعت العميد الركن الطيار المتقاعد ايلي يونس

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن الطيار المتقاعد ايلي يونس، الذي توفي بتاريخ 22/3/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:- من مواليد: 14/3/1954 أبلح - زحلة.- تطوع في الجيش بتاريخ 1/10/1973، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/7/1976، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 6/1/1998.- حائز أوسمة عدة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.- متأهل وله ولدان.ينقل الجثمان بتاريخ 23/3/2021 الساعة 9,00 من مستشفى اللبناني الجعيتاوي، إلى بلدة جبرايل – عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14,00 في كنيسة مار الياس.تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:شقيقه جورج: 386194/03.شقيقه فؤاد: 327960/70.شقيقته منى: 705497/03.العقيد الركن خالد مجلي (ابن شقيقة العميد الركن الطيار المتقاعد ايلي يونس): 756365/03، رباعي: 5116