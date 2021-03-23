من يحمل تداعيات الازمة.. واشنطن تلعب كل اوراقها؟

كان اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالرئيس ميشال عون في بعبدا اسوأ لقاء يجمع الطرفين، ولم يكن اكثر المتشائمين ينتظر مثل هذه النتيجة .يتحدث البعض ان تشكيل الحكومة اصبح من الماضي وان الدولار سيصل الى مستويات قياسية خلال ايام، والانهيار سيستمر بوتيرة اسرع من السابق، الامر الذي سيؤدي حتما الى تداعيات سياسية استنادا الى رغبات ومساعي الطرفين الاقوى في الساحة اللبنانية، الولايات المتحدة الاميركية و"حزب الله".في بداية الانهيار، اي قبل نحو سنتين، كان هناك نقاش عميق داخل ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عن جدوى الذهاب الى الانهيار الكامل، وكان هناك في وزارة الخارجية الاميركية جناحان، الاول يؤيد الانهيار دون سقف والثاني يرفض هكذا مغامرة ويؤيد السياسات المحافظة التقليدية.يقول الجناح الاول ان اهمية سقوط الهيكل تكمن في سقوط "حزب الله" معه، اي ان الانهيار والفوضى والازمة المعيشية ستؤدي اولا الى اشغال "حزب الله" في الداخل اللبناني وثانيا الى تقليل شرعيته السياسية، وهذا سيساهم تدريجيا في اضعافه، لكن الجناح الثاني يعتبر ان الحزب ، وبالرغم من خسائره في الانهيار، سيكون الطرف الوحيد الذي سيستغله.يقول اصحاب هذا الرأي ان الحزب يملك الحدود البرية والعمق الاستراتيجي والموارد المالية، الامر الذي سيمكنه من تأمين حاجات بيئته الخاصة والواسعة وسيقوم بدور تجاري في الساحة اللبنانية عموما من خلال تمكنه من ادخال مواد غذائية رخيصة في لحظات الانهيار الكبرى كما انه سيتمكن من ادخال المحروقات عندما تعجز الدولة اللبنانية عن شرائها وهذا ينطبق على الدواء.كل ذلك سيزيد من شرعية "حزب الله" وان بشكل تدريجي، أضف الى ذلك تمكنه كحزب عقائدي من التأثير بالبيئات الفقيرة اكثر، وفق النظرة الاميركية الكلاسيكية.اليوم يتجه لبنان للانهيار الكامل من دون ان تستطيع الولايات المتحدة الاميركية، عبر فرنسا ، ايجاد حلول آنية تحد منه او تمنعه وتحافظ على حد ادنى من الاقتصاد، في ظل عدم وجود اي ارادة للانقاذ الكامل والعودة الى سياسة القروض السابقة.تقول مصادر مطلعة ان واشنطن في الاصل سلّمت ان الساحة اللبنانية ساقطة سياسيا لصالح طهران، وان كل ما يحصل اليوم سيؤدي الى احتمالين، اما فوضى شعبية واهلية او تسوية لصالح الولايات المتحدة الاميركية تتنازل فيها طهران.في الاحتمال الاول ستكون استفادة "حزب الله" او استغلاله لها تحت سقف نفوذه الحالي، اي ان الساحة اللبنانية في الاصل تميل لصالحه، وعليه، بدل ان تكون مستقرة، فلتغرق بالفوضى. اما الاحتمال الثاني فهو تسوية تشبه التسوية العراقية عبر حكومة مصطفى الكاظمي ما يشكل تقدما جديا بالنقاط لصالح واشنطن.في خطابه الاخير، لوح السيد حسن نصرالله بخيارات البدائل وبإنتقال "حزب الله" الى مرحلة العمل المنفرد لانقاذ الوضع، اي انه لوّح بما كان احد الاجنحة في وزارة خارجية ترامب يتخوف منه، ما كان يجب ان يكون كفيلا بإيصال البلد الى تسوية ما، او الى تحريك مساعي جدية من الدول الاوروبية ومن واشنطن للحفاظ على مصالحها منعا لزيادة قبضة" حزب الله".لقاء الامس في بعبدا اوحى ان هناك المزيد من التأزيم وان خطاب نصرالله لم يشكل رادعاً، بل ان الامور ستزيد سوءا، ما يحتم على الحزب الذهاب بعيدا في خياراته الاقتصادية.. وربما السياسية وما سيستتبع ذلك من تطورات وتداعيات وانعكاسات ايضا على الجميع والحزب ايضا لا يعرف احد حجمها ، والى اين ستؤدي.