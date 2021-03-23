"المحظور وقع".. أيّ "تعايش" بين عون والحريري بعد "اشتباك" الأمس؟

فبخلاف اللهجة "الهادئة" والنبرة "الملطَّفة" التي خرج بها الحريري الأسبوع الماضي، اعتمد رئيس الحكومة المكلَّف بالأمس "تكتيكًا" مختلفًا في الشكل والمضمون، فخرج ليصوّب بعنف على رئيس الجمهورية، من منبر بعبدا تحديدًا، "منتفضًا" لصلاحيّاته، التي ينصّ عليها الدستور، والتي لا تقتصر على "ملء" البيانات أو الاستمارات.وكأنّ "الرسائل" غير المبطنة خلف كلام الحريري لم تكن كافية، جاءت "حرب البيانات" بين مكتبه الإعلامي ومكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، لتزيد الطين بلّة، وتفضح حقيقة "المناورات" التي تتمّ من خلف الكواليس، وتؤكد بما لا يدَع مجالاً للشكّ أنّ "الثلث المعطّل" لا يزال "عقدة العقد"، ولو أصرّ الجميع على النكران.صحيح أنّ اللبنانيين لم يتأمّلوا الكثير من لقاء الإثنين الموعود، والذي لم تبدُ الظروف الممهّدة له مؤاتية لأيّ حلّ يُعتَدّ به، إلا أنّ الصحيح أيضًا أنّهم فوجئوا بكلمة الحريري المدوية، بعدما اختار تخطّي الضوابط التي كان قد رسمها لنفسه، وصولاً لتسمية الأمور بمسمّياتها، والكشف علنًا عن التشكيلة التي سبق أن قدّمها لرئيس الجمهورية قبل أكثر من مئة يوم.وإذا كان الحريري "برّر" مقتضيات هذا الكشف بوجوب الردّ على التسريبات الإعلاميّة الرئاسيّة، التي وضعته في "قفص الاتهام"، بذريعة أنّه بخلاف ما يقول، لم يقدّم أكثر من خطوط عريضة ورؤوس أقلام، فإنّ "انتفاضته" انبثقت تحديدًا من "الورقة" التي سمّتها الرئاسة "منهجيّة"، وكأنّ المطلوب من الحريري حلّ "وظيفة مدرسيّة"، في حين قرأ فيها رئيس الحكومة المكلَّف والمقرّبون منه "تعدّيًا على الصلاحيات" بكل ما للكلمة من معنى.من هنا، جاء ردّ الحريري الواضح بكلمته، التي حرص فيها على تذكير من يعنيهم الأمر، أنّ "وظيفة" رئيس الحكومة ليست ملء الأوراق، تمامًا كما أنّ وظيفة رئيس الجمهورية ليست "تشكيل الحكومة"، ولعلّه تعمّد بهذه الإشارة، أن يسلّط الضوء على "صلب الأزمة"، وهو أنّ دور رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون محصورًا بـ"النقاش" في التشكيلة التي يقدّمها له رئيس الحكومة المكلَّف، بدل "التدخّل" في صوغها وإعدادها بالشكل الحاصل حاليًا.في مطلق الأحوال، يمكن القول إنّ "المحظور وقع"، بل إنّ هناك من يعتقد أنّ الرئيسين عون والحريري، وصلا بنتيجة "اشتباك" الأمس إلى نقطة "اللاعودة"، وسط تساؤلاتٍ عن المسار الذي يمكن أن تأخذه الأمور، خصوصًا أنّ ثمّة من يكاد يجزم بأنّ "التعايش" بين الرجلين بات "سابع المستحيلات"، بعدما تبادلا الاتهامات بـ"الكذب"، صراحة وعلانيّة.في هذا السياق، يؤكّد المحسوبون على الحريري أنّ "الرسالة الأهمّ" خلف كلامه بالأمس، تكاد تكون أنّ "الرهان" على اعتذاره خائبٌ، علمًا أنّ كثيرين يعتقدون أنّ كلّ ما حصل يندرج في سيناريو "الإحراج فالإخراج" الذي يحاول الفريق الرئاسيّ جرّه إليه منذ اليوم الأول. لكن، يبدو أنّ الحريري، وفق ما أوحت تصريحاته، وبالتالي "انتفاضته"، لن يقدّم هذه "الهدية المجانية" لـ"العهد"، وهو مصرّ على البقاء في موقعه، مهما تطلّب الأمر، ولو بقي "مكلَّفًا" حتّى آخر العهد، طالما أنّ "البديل" برأيه، لن يكون سوى الخراب، ما من شأنه تعميق الأزمة أكثر.وفيما يعتقد آخرون أنّ الأمور محكومة بالحلّ، ولو على طريقة التسوية، عاجلاً أم آجلاً، خصوصًا أنّ التجربة أثبتت أنّ "الانفراج" لا يأتي سوى مع "اشتداد" الأزمات، ثمّة من يرى أنّ المشكلة التي ستواجه أيّ حلّ، حتى لو توصّل إليه "سعاة الخير" من الوسطاء، تكمن في أنّ "الإنتاجيّة" قد تكون "ضحية" أيّ حكومةٍ تُشكَّل على طريقة "المساكنة القهرية" بين عون والحريري، ولو جمعت كلّ مقوّمات "الإنقاذ" المطلوب، طالما أنّها تفتقد لكلّ "الضمانات" المطلوبة، وأولها "الثقة".قد لا يكون ما حصل أمس مجرّد "صفحة عابرة" في مسلسل "التأليف الحكوميّ" المتعثّر، حتى لو نجح الوسطاء في "طيّ صفحته" ظاهريًا بعد فترة، وإن بدا هذا الأمر أشبه بـ"المهمّة المستحيلة"، وفق المعطيات الحاليّة. فإذا كان الرئيسان عون والحريري اختارا نقل اللعبة لتصبح "عالمكشوف"، ثمّة من يقرع "جرس الإنذار"، باعتبار أنّ الأجواء لا تدلّ سوى أن "لا حكومة ولا من يحزنون" في المدى المنظور، علمًا أنّ تزامن "الاشتباك" مع كلام جديد لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عن "انهيار لبنان"، يستحقّ أكثر من وقفة تأمّل!