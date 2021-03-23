الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25،24 و30/ 3/ 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش -حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".كما صدر بيان ثان اشار الى انه "بتاريخي 24و25/ 3/ 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - صور، يتخللها استعمال ذخيرة حية".