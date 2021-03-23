لبنان

رؤساء الحكومة السابقون يجتمعون في بيت الوسط الخامسة عصرا

Lebanon 24
23-03-2021 | 11:29
A-
A+
Doc-P-805915-637520959008850188.jpg
Doc-P-805915-637520959008850188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام والرئيس المكلف سعد الحريري اجتماعا عند الخامسة من عصر اليوم، في بيت الوسط.
 
مواضيع ذات صلة
الفرزلي بعد اجتماع اللجان المشتركة: عمل النواب بقرار ذاتي لإصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي أخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية وبإشباع تشريعي وسيتمّ تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سريعاً
lebanon 24
23/03/2021 12:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع موسّع بين الوفدين اللبناني والفرنكوفوني عُرضت خلاله العلاقات الثنائية والتعاون بين لبنان والمنظمة
lebanon 24
23/03/2021 12:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وقائع ما قبل اجتماع بعبدا.. مغلف "مفخخ" لهذا السبب شعر الحريري بالإهانة
lebanon 24
23/03/2021 12:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تبين أن مؤسسات تجارية عائدة لأشخاص سوريين نافذين تحظى برعاية أمنية، وتُستثنى من إجراءات التفتيش من قبل وزارتي العمل والاقتصاد والضمان الاجتماعي والأمن العام (نداء الوطن)
lebanon 24
23/03/2021 12:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24

اجتماع

رؤساء الحكومة السابقون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2021-03-23
12:40 | 2021-03-23
12:35 | 2021-03-23
12:30 | 2021-03-23
12:23 | 2021-03-23
12:14 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website