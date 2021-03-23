دوريات لامن الدولة في الضنية على محلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية

تنفذ دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بحملة تفقدية على محلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية في منطقة سير - الضنية.

وتأتي هذه الحملة لمراقبة مدى التزام المحلات بعرض وبيع السلع المدعومة للمواطنين.