لبنان

" الثنائي الشيعي" مصدوم و"لسه فاكر كان زمان"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-03-2021 | 11:41
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يعكس المطّلعون على اجواء "الثنائي الشيعي اجواء سوداوية حيال امكان اصلاح الامور بين الرئيسين عون والحريري، على قاعدة ان الامور مغلقة وصادمة  ولا يبدو ان هناك امكانية للقائهما الحكومي،  حيث بذلت ايضاً في الايام الماضية جهود من "الثنائي الشيعي" وتواصل مع عون والحريري لكن الجهود لم تفلح".

 

ويضيف هؤلاء من اكثر المرات حرجاً لـ"حزب الله"، هو الوقوف الى جانب عون، والاستمرار في دعمه للرئيس المكلف وقد وصلت الامور امس الى مستوى من التوتر جعلت الحزب ينكفئ ويبتعد في انتظار تهدئة النفوس، مع قناعته بان لا جدوى من المساعي".

 

اما رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورغم انه قدم جرعة دعم اضافية للحريري قبل لقاء بعبدا عبر بيان المكتب السياسي لحركة امل من خلال مطالبته الاسراع بتشكيل حكومة إختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية. ويبدو من اجواء المحيطين ببري انه لن يختلف مع حزب الله رغم تباين وجهات النظر، لكنه سيواصل دعم الحريري لقناعته بان تشكيل الحكومة هو الاساس المطلوب. ويذكر هولاء بموقف بري الشهير من انتخاب عون على قاعدة" ليه فاكر كان زمان. "

المصدر: لبنان 24

لبنان

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