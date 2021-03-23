بعد تعذر تبليغه.. القاضية عون تستمع الى سلامة الاسبوع المقبل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون استدعت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستجوابه في ملف التحويلات المالية الى جلسة كان من المفترض أن تعقد نهار الاثنين 22 الجاري، وبعد محاولات حثيثة لابلاغه في منزله في الرابية وفي منزله في طبرجا تعذر التبليغ، وقد شرح العقيد في أمن الدولة المولج بالتبليغ اسباب هذا التعذر.لذا تقرر تكرار دعوته الى جلسة تعقد الاسبوع المقبل.