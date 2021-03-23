لبنان

"اضطرابات وأعمال عنف".. الفاو تدق ناقوس الخطر: لبنان مهدد بانعدام الأمن الغذائي

Lebanon 24
23-03-2021 | 11:55
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أشارت "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمية إلى أن اليمن وسوريا ولبنان والصومال من الدول المهددة بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانها.
 
وحذرت "الفاو" من أن تؤدي الأزمة الاقتصاديّة في لبنان إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف.
 
 
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الامن الغذائي

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