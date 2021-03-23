أسامة سعد : لتزخيم التحركات الشعبية

عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد اجتماعا ضم أمناء سر الفروع واللجان والهيئات التابعة للتنظيم . وجرى البحث في تقويم التحركات الشعبية الاخيرة وسبل تطويرها.



واعتبر المجتمعون في بيان "أن التحركات الأخيرة تصب في اتجاه تجديد الانتفاضة الشعبية، بهدف الدفاع عن حقوق الناس، والتغيير السياسي، مؤكدين "أساليب التحرك الجماهيرية، ووضوح الشعارات والأهداف، واهمية تزخيم التحركات الشعبية".