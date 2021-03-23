لبنان

اتصال بين الراعي والأمين العام للأمم المتحدة... هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
23-03-2021 | 12:14
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جرى مساء أمس تواصل هاتفي بين البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب فيه غوتيرس عن "اهتمامه الشديد بالوضع اللبناني وبضرورة تأليف حكومة والحفاظ على لبنان بعيدا عن الصراعات.

وشرح له البطريرك الراعي "حال اللبنانيين وموقف الدولة وعجز الجماعة السياسية عن الجلوس معا والاتفاق على مشروع إنقاذي، في وقت انتشر فيه الجوع والفقر وتدهورت العملة الوطنية وشارف البلد على الانهيار التام".

وأبلغ البطريرك الراعي "الأمين العام أن اللبنانيين ينتظرون دورا رائدا للأمم المتحدة، لا سيما وأن لبنان هو عضو مؤسس وفاعل في المنظمة الدولية منذ تأسيسها. وكان الاتصال مناسبة ليطلع البطريرك الراعي الأمين العام على الأسباب الموجبة التي دفعته إلى المطالبة بحياد لبنان وبعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان. وإنتهت المكالمة باستمرارية التواصل بشأن المستجدات".
 
 
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