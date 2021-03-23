لبنان

قانون استعادة الأموال المنهوبة في اللجان المشتركة... كنعان: التطبيق هو الأهم

Lebanon 24
23-03-2021 | 12:23
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أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد اجتماع اللجان المشتركة أن "النواب عملوا بقرار ذاتي لإصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي أخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية، وبإشباع تشريعي وسيتمّ تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سريعاً".
 
كنعان:
 
توازيا، أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان إلى أن "إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة مع المنطومة التشريعية التي أقرت سابقاً تؤكد قيام المجلس بواجباته"، وأضاف: "التطبيق هو الأهم حتى لا يذهب "جهدنا ضيعان".
 
وشدد كنعان على أن "المطلوب بعد الانهيارات الحاصلة حزم أمرنا والذهاب لإقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية"، وقال: "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مطلوبة "فتفضّلوا عينوها".
 
ولفت إلى أن "أهمية الصيغة التي أقرّت لاستعادة الأموال المنهوبة تأتي بما يتلاءم مع اتفاقيات الأمم المتحدة "لنأكل عنب" ونصل إلى العدالة المنشودة".
 
 
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