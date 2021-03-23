لبنان

ماذا قصد جعجع؟ (صورة)

Lebanon 24
23-03-2021 | 12:59
A-
A+
Doc-P-805957-637521014500962363.jpg
Doc-P-805957-637521014500962363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر" صورة من مناسبة قداس "المقاومة اللبنانية"، وكتب عليها: "لم تغب القوات كي تعود".
 
 
مواضيع ذات صلة
"اختلاف أولويات".. كيف تقرأ "القوات" عدم اتصال الحريري بجعجع؟!
lebanon 24
23/03/2021 15:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
موفد جعجع من بكركي: العلاقة بين القوات والصرح متينة
lebanon 24
23/03/2021 15:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات المبكرة الخلاص الوحيد لـ"القوات".. الحريري وجنبلاط لن يُلاقيا جعجع!
lebanon 24
23/03/2021 15:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب.: واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في قمع الأويغور كما على القوات المسلحة البورمية بسبب قمع الاحتجاجات
lebanon 24
23/03/2021 15:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24

جعجع

القوات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:17 | 2021-03-23
15:06 | 2021-03-23
15:04 | 2021-03-23
15:00 | 2021-03-23
14:55 | 2021-03-23
14:49 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website