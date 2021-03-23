وقفة نسائية امام المحكمة الجعفرية في صور للمطالبة بتعديل قوانين الحضانة

نظمت "صرخة نساء الجنوب" و"مجموعة انتفاضة صور ومنطقتها" وقفة احتجاجية رمزية بمناسبة عيد الام، أمام المحكمة الجعفرية في صور، وسط تدابير امنية مشددة، للمطالبة بتعديل قوانين الحضانة لدى الطائفة الشيعية، وحق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لاطفالها وبقوانين تحمي النساء من العنف الاسري والتحرش الجنسي.وتحدثت بعض الأمهات المعتصمات فطالبن المحكمة الجعفرية ب"إعطاءهن حقهن في حضانة اولادهن"، مؤكدين "الاستمرار في نضالهن حتى تحقيق حقوقهن المشروعة".