لبنان

نازك الحريري هنأت الأمهات في عيدهن ودعت الى الابتعاد عن التجاذبات

Lebanon 24
23-03-2021 | 12:55
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هنأت السيدة نازك رفيق الحريري "أمهات لبنان والعرب والعالم أجمع بحلول عيدهن". وقالت: "إننا نحتفل اليوم برمز المحبة والأمل وتجدد الحياة. هي فرصة لنؤكد التقاءنا حول هذه القيم الإنسانية العظيمة، التي تنجب وتربي المبدعين والنخب وبناة الأوطان المسالمة والحديثة والمتقدمة".

وأملت "بأن يكون هذا اليوم الذي يجسد أسمى معاني الإنسانية مناسبة لتنبض القلوب جميعا بالمحبة والتسامح والتراحم، ولتعود نعمة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع وطننا الحبيب لبنان الذي يمر بأوقات صعبة وخطيرة جدا".

ودعت "الجميع، قيادة وشعبا، إلى العمل من أجل تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وعلى مستوى الوطن بأسره، وهو الهدف الذي سعى إليه الرئيس الشهيد رفيق الحريري طول مسيرته الوطنية وسنوات الحكم والمسؤولية". وقالت: "حمل رحمه الله قضية الأم والمرأة في قلبه وفكره، لأنه كان يعرف تمام المعرفة أن الأم خصوصا والمرأة عموما هي أساس المجتمعات التي تنشأ على قيم السلام والتسامح والتحاور".

وختمت مجددة الدعوة "للجميع في لبنان ألا يدعوا المحبة تفارق قلوبهم وأن يبقى حب الوطن وشعب لبنان الحبيب يجمعهم وأن يبتعدوا عن التجاذبات والاصطفافات السياسية ويتعالوا على الخلافات والمصالح الفردية ليضعوا مصلحة الوطن وشعبه الحبيب فوق كل مصلحة فيد الله مع الجماعة".
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