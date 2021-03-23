تعليق اضراب موظفي الصيانة في الجامعة اللبنانية

أعلن موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانيةالحدث، في بيان اليوم، " تعليق الاضراب الذي كان بدأ في 18 الحالي ولغاية حينه، وذلك نظرا للمساعي التي قام بها رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر، والوعود التي قطعت من المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية".واعتبر البيان، ان قرار التعليق، "اتخذ لافساح المجال امام المسؤولين للمساعدة في الحلول المرجوة، وفي حال لم يتم التجاوب مع مطالبنا من المعنيين، سنضطر آسفين الى اغلاق مدخلي الجامعة اللبنانية بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام".