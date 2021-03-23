لبنان

بعد انقطاعه لساعات... عودة التيار الكهربائي إلى سير الضنية

Lebanon 24
23-03-2021 | 13:31
A-
A+
Doc-P-805969-637521032207311045.jpg
Doc-P-805969-637521032207311045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت الورش الفنية التابعة لشركة كهرباء لبنان بتصليح العطل الذي طرأ صباح اليوم على محول الكهرباء في بلدة سير ـ الضنية، المعروف بمحول الأوتيل، مما سمح بإعادة التيار الكهربائي إلى البلدة بعد انقطاعه لساعات.
مواضيع ذات صلة
محطات الوقود في بلدتي الضنية وسير الضنية تشهد زحمة من قبل المواطنين لتعبئة سياراتهم بالوقود بعد اشاعات عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين يوم غد
lebanon 24
23/03/2021 15:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في محول للكهرباء في سير الضنية
lebanon 24
23/03/2021 15:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الوطنية: إشكال رافقه إطلاق نار في سير الضنية
lebanon 24
23/03/2021 15:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال في سير الضنية
lebanon 24
23/03/2021 15:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24

سير الضنية

الكهرباء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:17 | 2021-03-23
15:06 | 2021-03-23
15:04 | 2021-03-23
15:00 | 2021-03-23
14:55 | 2021-03-23
14:49 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website