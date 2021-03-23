بعد انقطاعه لساعات... عودة التيار الكهربائي إلى سير الضنية

قامت الورش الفنية التابعة لشركة كهرباء لبنان بتصليح العطل الذي طرأ صباح اليوم على محول الكهرباء في بلدة سير ـ الضنية، المعروف بمحول الأوتيل، مما سمح بإعادة التيار الكهربائي إلى البلدة بعد انقطاعه لساعات.