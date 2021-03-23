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لبنان
"كهرباء لبنان": سقوط برج توتّر عالي بسبب سرقة زوايا التشبيك
Lebanon 24
23-03-2021
|
13:34
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أصدرت "مؤسسة كهرباء لبنان"، بياناً أشارت فيه إلى أنّه "بتاريخ 22/3/2021 تعطل خط النقل الكهربائي الرئيسي 220 ك.ف دير نبوح – بعلبك، ليتبيّن أن سبب العطل هو سقوط احد أبراج الخط الذي يصرّف جزءاً أساسياً من إنتاج معمل دير عمار باتجاه البقاع وبيروت والجنوب حيث تبين أن سبب سقوط البرج هو سرقة زوايا التشبيك الحديدية الداعمة للبرج وذلك تزامناً مع هبوب رياح قوية. كما أدى سقوطه إلى تقطع النواقل وانقطاع خط الاتصالات بين محطة بعلبك ومعمل دير عمار، وكذلك تبين أن هناك أبراج أخرى قد سرقت زواياها مما قد يعرضها أيضاً لخطر السقوط علماً أن التصليحات ستتطلب وقتاً ليس بقصير".
وأضاف البيان: "إن خط النقل الكهربائي دير نبوح – بعلبك 220 ك.ف يشكل جزءاً أساسياً من منظومة النقل الكهربائي على توتر 220 ك.ف والتي تعتبر عماد شبكات النقل وبالتالي فإن خروجه من الخدمة سيؤثر سلباً على إستقرار الشبكة الكهربائي وثباتها وسيضعف الربط بين معملي الزهراني ودير عمار، علماً أن أي عطل آخر قد يحدث سيؤدي إلى فقدان التغذية عن محطات رئيسية عدّة وخاصةً عن محطة بعلبك الرئيسية".
وتابع: "إن مؤسسة كهرباء لبنان تناشد المعنيين والقوى الأمنية تحديداً بملاحقة المعتدين على منشآتها وأخذ الإجراءات الصارمة بحقهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء كون التمادي بهذه الإعتداءات على شبكة النقل الرئيسية والأساسية في لبنان سيؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباهاعلى مستوى التغذية الكهربائية في كافة المناطق اللبنانية، هذا عدا الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت وتلحق بالمؤسسة وصعوبة إيجاد التمويل وخاصةً بالعملات الأجنبية في ظل الظروف المالية الراهنة".
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