لبنان

"كهرباء لبنان": سقوط برج توتّر عالي بسبب سرقة زوايا التشبيك

Lebanon 24
23-03-2021 | 13:34
A-
A+
Doc-P-805970-637521036966539636.jpg
Doc-P-805970-637521036966539636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت "مؤسسة كهرباء لبنان"، بياناً أشارت فيه إلى أنّه "بتاريخ 22/3/2021 تعطل خط النقل الكهربائي الرئيسي 220 ك.ف دير نبوح – بعلبك، ليتبيّن أن سبب العطل هو سقوط احد أبراج الخط الذي يصرّف جزءاً أساسياً من إنتاج معمل دير عمار باتجاه البقاع وبيروت والجنوب حيث تبين أن سبب سقوط البرج هو سرقة زوايا التشبيك الحديدية الداعمة للبرج وذلك تزامناً مع هبوب رياح قوية. كما أدى سقوطه إلى تقطع النواقل وانقطاع خط الاتصالات بين محطة بعلبك ومعمل دير عمار، وكذلك تبين أن هناك أبراج أخرى قد سرقت زواياها مما قد يعرضها أيضاً لخطر السقوط علماً أن التصليحات ستتطلب وقتاً ليس بقصير".

وأضاف البيان: "إن خط النقل الكهربائي دير نبوح – بعلبك 220 ك.ف يشكل جزءاً أساسياً من منظومة النقل الكهربائي على توتر 220 ك.ف والتي تعتبر عماد شبكات النقل وبالتالي فإن خروجه من الخدمة سيؤثر سلباً على إستقرار الشبكة الكهربائي وثباتها وسيضعف الربط بين معملي الزهراني ودير عمار، علماً أن أي عطل آخر قد يحدث سيؤدي إلى فقدان التغذية عن محطات رئيسية عدّة وخاصةً عن  محطة بعلبك الرئيسية".

وتابع: "إن مؤسسة كهرباء لبنان تناشد المعنيين والقوى الأمنية تحديداً بملاحقة المعتدين على منشآتها وأخذ الإجراءات الصارمة بحقهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء كون التمادي بهذه الإعتداءات على شبكة النقل الرئيسية والأساسية في لبنان سيؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباهاعلى مستوى التغذية الكهربائية في كافة المناطق اللبنانية، هذا عدا الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت وتلحق بالمؤسسة وصعوبة إيجاد التمويل وخاصةً بالعملات الأجنبية في ظل الظروف المالية الراهنة". 
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:17 | 2021-03-23
15:06 | 2021-03-23
15:04 | 2021-03-23
15:00 | 2021-03-23
14:55 | 2021-03-23
14:49 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website