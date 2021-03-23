بومبارديير وطراف اكدا استعداد الاتحاد الاوروبي وايطاليا الوقوف الى جانب لبنان

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار السفيرة الايطالية في لبنان نيكوليتا بومبارديير، في زيارة تعارف، في حضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، ومدير برامج الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي شارل عبدالله، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.وأكدت بومبارديير والسفير طراف خلال اللقاء، "استعداد كل من الاتحاد الاوروبي وايطاليا الوقوف الى جانب لبنان وشعبه ومساعدته، ولاسيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها". كما تطرق اللقاء الى مختلف المواضيع على الساحة اللبنانية، بالإضافة الى مشاريع مرتبطة بمطار رفيق الحريري الدولي.