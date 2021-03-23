لبنان

بومبارديير وطراف اكدا استعداد الاتحاد الاوروبي وايطاليا الوقوف الى جانب لبنان

Lebanon 24
23-03-2021 | 13:34
A-
A+
Doc-P-805971-637521037141667520.jpg
Doc-P-805971-637521037141667520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار السفيرة الايطالية في لبنان نيكوليتا بومبارديير، في زيارة تعارف، في حضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، ومدير برامج الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي شارل عبدالله، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

وأكدت بومبارديير والسفير طراف خلال اللقاء، "استعداد كل من الاتحاد الاوروبي وايطاليا الوقوف الى جانب لبنان وشعبه ومساعدته، ولاسيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها". كما تطرق اللقاء الى مختلف المواضيع على الساحة اللبنانية، بالإضافة الى مشاريع مرتبطة بمطار رفيق الحريري الدولي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:17 | 2021-03-23
15:06 | 2021-03-23
15:04 | 2021-03-23
15:00 | 2021-03-23
14:55 | 2021-03-23
14:49 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website