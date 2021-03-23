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لبنان
الرفوف فارغة... والناس "واقفة بالصف"
Lebanon 24
23-03-2021
|
14:19
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فرغت معظم الرفوف في تعاونية الجيش في منطقة بدارو، اذ امست خالية من المنتوجات الغذائية والاستهلاكية، كما يتجمع الناس امام التعاونية بشكل كثيف لاستلام البضائع المدعومة.
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بضائع مدعومة
تعاونية الجيش
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