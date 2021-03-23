الرفوف فارغة... والناس "واقفة بالصف"

فرغت معظم الرفوف في تعاونية الجيش في منطقة بدارو، اذ امست خالية من المنتوجات الغذائية والاستهلاكية، كما يتجمع الناس امام التعاونية بشكل كثيف لاستلام البضائع المدعومة.