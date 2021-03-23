لبنان

الرفوف فارغة... والناس "واقفة بالصف"

Lebanon 24
23-03-2021 | 14:19
A-
A+
Doc-P-805982-637521062255579976.jpg
Doc-P-805982-637521062255579976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
فرغت معظم الرفوف في تعاونية الجيش في منطقة بدارو، اذ امست خالية من المنتوجات الغذائية والاستهلاكية، كما يتجمع الناس امام التعاونية بشكل كثيف لاستلام البضائع المدعومة.
مواضيع ذات صلة
العثور على أكياس فارغة لبضائع مدعومة في خراج بلدة انصارية
lebanon 24
23/03/2021 15:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الغش "على عينك يا تاجر"...حشود تتجمع على أبواب المحلات بطرابلس لشراء بضائع مدعومة
lebanon 24
23/03/2021 15:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24

بضائع مدعومة

تعاونية الجيش

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:17 | 2021-03-23
15:06 | 2021-03-23
15:04 | 2021-03-23
15:00 | 2021-03-23
14:55 | 2021-03-23
14:49 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website