حماية المستهلك تسطّر محاضر ضبط بحق مخالفين

قامت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب (حماية المستهلك)، بجولة على محلات بيع المواد الغذائية في بلدة الغازية، بمؤازرة دورية من مكتب امن الدولة في الزهراني، وشرطة البلدية، للتحقق من اسعار البضائع، وعدم تخزين البضائع المدعومة، وتم تسطيرمحاضر ضبط بحق كل من "سوبرماركت العباس" و"سوبر ماركت mini souk"، وذلك بسبب عدم وضع الأسعار على البضائع.