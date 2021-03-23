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لبنان
ميقاتي عرض الوضع في لبنان مع السفير المصري
Lebanon 24
23-03-2021
|
14:31
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إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي في مكتبه وعرض معه الوضع في لبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.
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