ما حقيقة توجيه دياب رسالة الى بعبدا حول موقفه من تفعيل حكومته؟

أكّدت معلومات خاصّة لـ"vdlnews" ألا صحّة لما يجري التداول به حول توجيه الرئيس حسان دياب رسالة الى بعبدا يؤكد فيها رفضه لتفعيل عمل حكومته.



وأشارت المعلومات الى أن "موقف الرئيس دياب من هذا الموضوع ما زال منذ اليوم الأوّل بعد الاستقالة نفسه وهو ضد تفعيل الحكومة ومع تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات وتعمل لصالح الشعب بعيدا عن المناكفات، وان هذا الموقف لا علاقة له بما حصل أمس".