طرابلسي: اقتراح قانون استرداد الأموال المنهوبة في طريقه الى الهيئة العامة

غرّد عضو تكتّل "لبنان القوي"، النائب إدغار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "محاربة الفساد واعادة بناء الدولة العادلة خطوة خطوة. اقتراح قانون استرداد الاموال المنهوبة صار في طريقه للهيئة العامة. عقبال ان نراه يُقرّ ويُطبّق ويُعيد الأموال المنهوبة ويضع ناهبيها خلف القضبان".

محاربة الفساد واعادة بناء الدولة العادلة خطوة خطوة. اقتراح قانون استرداد الاموال المنهوبة صار في طريقه للهيئة العامة. عقبال ان نراه يُقرّ ويُطبّق ويُعيد الأموال المنهوبة ويضع ناهبيها خلف القضبان.#صباح_الخير #Lebanon pic.twitter.com/oPbQJQnCjK — Edgard Traboulsi (@EdgardTraboulsi) March 23, 2021