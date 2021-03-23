لبنان

هل سرق "الدرابزين" البحري في صيدا؟ (صور)

Lebanon 24
23-03-2021 | 14:49
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا تشير الى سرقة "الدرابزين" البحري في مدينة صيدا، في حين افادت بعض المعلومات ان جزئا منه تضرر بفعل سرعة الرياح.
 
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صيدا

درابزين

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