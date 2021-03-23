لبنان

توقيف موزع ومروج مخدّرات في الجديدة

Lebanon 24
23-03-2021 | 15:06
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة جهودها الإستعلامية والميدانية المبذولة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وملاحقة جميع المتورطين بهذه القضايا وتوقيفهم، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية أحد الأشخاص الذي يوزع المخدّرات على المروجين، ويدعى:

ف. خ. (مواليد عام 1995، سوري)
بتاریخ 2021-3-15، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة الجديدة، حيث كان برفقة أحد المروجين:

ب. ح. (مواليد عام 199٦، لبناني)
بتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما أداة بلاستيكية -يدوية الصنع- تُستخدم لتعاطي المخدّرات، /3/ أجهزة خلوية ومبلغ مالي.

بتفتيش منزل الأخير الكائن في محلة الدكوانة، جرى ضبط /3/ كبسولات بلاستيكية شفّافة بداخلها مادّة حجرية بيضاء اللون، كيس من النايلون الشفّاف بداخله بودرة بيضاء، أداة بلاستيكية يدوية الصنع تستخدم في تعاطي المخدرات، دفتر لف سجائر و/130/ كبسولة بلاستيكية فارغة.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة توزيع وتجارة وترويج المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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