لبنان

اجتماع للرؤساء السابقين للحكومات

Lebanon 24
23-03-2021 | 15:04
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بعد التطوارت السلبية الاخيرة التي شهدها الملف الحكومي  بالامس، وبعد تجاوز صلاحيات التشكيل، يعقد الرؤساء السابقون للحكومات اجتماعا، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط".
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رؤساء الحكومات السابقون

بيت الوسط

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