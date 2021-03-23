اجتماع للرؤساء السابقين للحكومات

بعد التطوارت السلبية الاخيرة التي شهدها الملف الحكومي بالامس، وبعد تجاوز صلاحيات التشكيل، يعقد الرؤساء السابقون للحكومات اجتماعا، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط".