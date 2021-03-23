لبنان

متى يبدأ دور الصحافيين والإعلاميين لتلقي اللقاح ضد كورونا؟

Lebanon 24
23-03-2021 | 15:26
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اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بمستشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال، بعد المؤتمر الصحافي للوزير حمد حسن اليوم، مستفسرا عن "مصير الوعد للصحافيين والاعلاميين بتلقي اللقاح، فاوضح "ان حديث الوزير عن التوجه الى اعطاء اللقاح للشريحة الناشطة المنتجة، عنى به جميع الصحافيين والاعلاميين الذين تسجلوا. وان الذين هم من الفئات العمرية من فوق الـ55 عاما سيشرعون بتلقيه مطلع نيسان المقبل، وذلك الى جانب آخرين من الشرائح المنتجة، شرط ان يكونوا مسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح. على ان يبدأ تلقيح من هم دون سن الـ55 فور انجاز هذه المرحلة وفق آلالية نفسها".
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