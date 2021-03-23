عملية سلب في ابي سمراء

تعرض المواطن "ا.ع" لعملية سلب، فجر اليوم على الدرج المؤدي الى منطقة رفاعية ابي سمراء في طرابلس.وقد ادعى صاحب العلاقة لدى الفصيلة المعنية ضد مجهول، فيما افادت المصادر ان المبلغ المسلوب من الشاب هو امانه وعائد لاحد الاشخاص.