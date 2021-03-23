تشييع بلال شرارة في بنت جبيل

شيع اليوم في مدينة بنت جبيل المدير العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" بلال شرارة، بمأتم تقدمه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، النائب أيوب حميد، رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" جميل حايك، عضو هيئة الرئاسة في الحركة الدكتور قبلان قبلان، المسؤول التنظيمي للحركة في اقليم جبل عامل علي اسماعيل واعضاء قيادة الاقليم، مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في الحركة الشيخ حسن عبدالله ، مفوض عام كشافة الرسالة الاسلامية حسين قرياني، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، اعضاء الهيئة الادارية في الحركة الثقافية في لبنان، وفعاليات ثقافية واغترابية وحزبية وبلدية واختيارية واجتماعية وذوو الراحل وأهالي بنت جبيل والجوار.