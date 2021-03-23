القاضي البيطار يستجوب الضباط الموقوفين في قضية المرفأ

استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الضباط الأربعة الموقوفين في القضية،

واستهل الجلسة صباحا باستجواب الرائد في جهاز أمن الدولة جوزيف النداف، ثم العميد في مخابرات الجيش انطوان سلوم، ثم الرائدين في الأمن العام داوود فياض وشربل فواز، وذلك في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وبحضور المحامي يوسف لحود عن نقابة المحامين في بيروت التي تمثل جهة الادعاء الشخصي، على ان يستكمل غدا الأربعاء ويوم الجمعة المقبل استجواب باقي الموقوفين في هذا الملف.

وكان القاضي بيطار استجوب أمس عشرة موقوفين معظمهم من فرق الصيانة والعمال في المرفأ.