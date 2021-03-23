بري عرض الاوضاع مع العريضي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. وغادر العريضي اثر اللقاء، دون الإدلاء بتصريح .