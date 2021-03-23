لبنان

سامي الجميل: للتلقيح المجاني واشراك القطاع الخاص

Lebanon 24
23-03-2021 | 16:21
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غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" تعقيبا على الفوضى السائدة في آلية اللقاح: "أي تلقيح ضد كورونا يجب أن يكون مجانيا، كما هو في كل دول العالم. على الدولة اللبنانية أن تشرك القطاع الخاص للإسراع، لكن عليها ان تدفع له كلفة اللقاحات المستوردة ليقدمها مجانا للمواطنين حفاظا على المساواة ومنعا للاستغلال السياسي، بخاصة أن البنك الدولي وفر لها ميزانية للقاحات".
 


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