اللواء عثمان استقبل نجاة رشدي

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم ، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية السيدة نجاة رشدي، في زيارة، تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.