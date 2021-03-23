عون يعرض مع سفيري السعودية وفرنسا التطورات الحكومية

إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة.



وكان استقبل سفيرة فرنسا في لبنان السيدة ان غرييو وعرض معها الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة.