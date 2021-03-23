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لبنان
إقفال بلدية صيدا لخمسة أيام بعد إصابة موظفين بالفيروس
Lebanon 24
23-03-2021
|
17:17
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أعلنت بلدية صيدا في بيان "إقفال الإدارات فيها إعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء 24 آذار الجاري، على أن يتم إستئناف العمل صباح الإثنين في 29 منه، لتعقيم القصر البلدي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا لعدد من الموظفين، وبانتظار نتائج فحوصات pcr لمخالطين".
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بلدية صيدا
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