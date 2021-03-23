بخاري من بعبدا: المملكة ملتزمة سيادة لبنان وتشدد على تأليف حكومة قادرة

قال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بعد زيارته لقصر بعبدا، انني "زرت قصر بعبدا لمناقشة المستجدات الراهنة في لبنان بناء على دعوة الرئيس عون".واشار بخاري الى انني "أكدت للرئيس عون التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، وشدد على "ضرورة الاسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع اليه الشعب اللبناني وعلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا للشروع الفوري بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان".ودعا بخاري "جميع الفرقاء اللبنانيين الى تغليب المصلحة الوطنية العليا"، مضيفاً: "نؤكد على مضامين قرارات مجلس الامن 1701 و1559 والقرارات العربية من اجل الحفاظ على استقرار لبنان".وتابع بخاري قائلاً "اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في لبنان".