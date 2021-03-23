بـ3 دقائق فقط.. لبنانية تفوز بجائزة عالمية!

شاركت رئيسة جمعية التحديث والتطوير التربوي الاستاذة الجامعية والخبيرة التربوية اللبنانية علا القنطار، في مسابقة عالمية في جامعة Besançon الفرنسية التي تنص على اختصار مضمون رسالة الدكتوراه بـ3 دقائق.



واستطاعت القنطار أن تحصد المرتبة الثانية بعدما كان عدد المشاركين أكثر من ثمانين طالبا وطالبة من معظم دول العالم.