محاضر ضبط بحق بعض محطات المحروقات في عكار (صور)

جال عناصرمن مصلحة حماية المستهلك، بمؤازة القوى الامنية، على بعض محطات المحروقات في عكار، للتأكد من عدم احتكار مادتي البنزين والمازوت. وقد تم تنظيم محاضر ضبط بحق بعض اصحاب المحطات، بسبب إقفالها رغم وجود مادة البنزين في خزاناتها.

عكار، محطات وقود