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لبنان
اعتداء على مستشفى في طرابلس.. والنقابة تستنكر
Lebanon 24
23-03-2021
|
17:50
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صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان بيان جاء فيه: "تعلن نقابة المستشفيات في لبنان اسفها الشديد لما آلت اليه الأمور في لبنان حيث تتوالى في كل يوم الاعتداءات المتكررة داخل الصروح الاستشفائية بدون حسيب ولا رقيب، فيما ان القطاع بكافة أجهزته الطبية والتمريضية والادارية يضاعف جهوده بكل طاقاته رغم الظروف غير الاعتيادية التي يمرّ فيها لتقديم الخدمات اللازمة .
وهي تستنكر ما حدث بتاريخ 21/ 3/ 2021 في المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس من تعرّض بالضرب على كل من طبيب الطوارىء والطاقم التمريضي والاداري الى جانب اعمال التكسير التي شملت قسم الطوارىء من قبل شبّان، احضروا إمرأة سورية متوّفاة اليه .
وإن النقابة التي تفتخر بالدور الممّيز الذي يقوم به المستشفى الاسلامي الخيري بعيداً عن اي حسابات مادية،مستقبلاً جميع المرضى، تجدد مناشدتها للقوى الأمنية لتأمين الحماية اللازمة للمستشفيات بكل العاملين فيها الذين يقدمون الأسعافات والعلاجات تحت ضغوطات مختلفة نفسية واقتصادية على مدى 24 ساعة في اليوم، كما تطالب باتخاذ الاجراءات القانونية وملاحقة المرتكبين ومحاسبتهم بمقتضى القوانين المرعية الإجراء، معلنة وقوفها ومساندتها المطلقة للمستشفى في اي مراجعة قضائية يقوم بها".
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