الرؤساء السابقون للحكومات يستعرضون المستجدات السياسية

عقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، لقاء مساء اليوم في بيت الوسط ،تم خلاله عرض لاخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.ِ