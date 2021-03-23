لبنان

توقيف سارقي كابلات حديد وضبط كميّة منها

Lebanon 24
23-03-2021 | 18:11
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في إطار مكافحة مَفرَزة استقصاء الجَنوب في وحدَة الدّرك الإقليمي لظاهرة سرقة وبيع الأسلاك الكهربائية، وبعد توافر معلومات عن قيام أشخاص بمثل هذه العمليات ضمن مناطق جنوبية مختلفة، كثّفت المفرزة المذكورة استقصاءاتها وتحرياتها حيث تمكّنت وبتواريخ مختلفة من توقيف /14/ شخصًا وضبطت كميات من النحاس والحديد والكابلات الكهربائية، وهم كل من:

م. ج. (مواليد عام 1976، لبناني)
م. ع. (مواليد عام 1996، سوري)
ع. ز. (مواليد عام 1990، لبناني)
م. ح. (مواليد عام 1969، فلسطيني)
ع. خ. (مواليد عام 1998، سوري)
ن. ا. (مواليد عام 1990، سوري)
ب. أ. (مواليد عام 1973، لبناني)
م. ع. (مواليد عام 1972، لبناني)
خ. ع. (مواليد عام 1984، لبناني)
ا. ز. (مواليد عام 1991، لبناني)
ر. ب. (مواليد عام 1993، لبناني)
م. ح. (مواليد عام 1963، لبناني)
ع. م. (مواليد عام 1962، لبناني)
ع. ب. (مواليد عام 1981، لبناني)
أودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنية للتوسّع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص.
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